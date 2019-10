Prins William en zijn vrouw Catherine hoeven zich dinsdag niet te vervelen in Pakistan. De hertog en hertogin van Cambridge arriveerden maandag voor hun vijfdaagse bezoek en hebben een vol schema voor de boeg. Vanwege de veiligheid wordt hun programma op de dag zelf pas bekendgemaakt.

Het Britse koppel, dat voor het eerst in Pakistan is, trapt de dag af op een school in Islamabad. Hier ontmoeten William en Catherine leerlingen van 4 tot 18 jaar en zien ze in de praktijk hoe het programma Teach for Pakistan, een afgeleide van het Britse Teach First, leraren snel opleidt. Het bezoek staat in het teken van de kwaliteit van opleiding en hoe meisjes die inzetten in hun vervolgonderwijs en toekomstige carrières.

Vervolgens gaan ze langs bij drie andere scholen waar ze onder meer helpen onkruid te verwijderen. Daarna staat een ontmoeting met premier Imran Khan op de agenda. Zijn ex-vrouw Jemima Khan was een goede vriend van Williams moeder Diana. Zij bracht in 1996 en 1997 een bezoek aan de Khans.

William en Catherine eindigen hun bezoek met een receptie bij het nationale monument in Islamabad. Daar staat ze allerlei verschillende optredens te wachten. Onder anderen lokale muzikanten, acteurs, kunstenaars, zakenlui en politici zijn bij dat evenement aanwezig.