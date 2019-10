Prins William en echtgenote Catherine werden woensdag warm welkom geheten in de streek Chitral, in het noorden van Pakistan. Het koppel kreeg op de luchthaven lokale klederdracht overhandigd. Ook nam de prins een fotoboek in ontvangst met kiekjes van het bezoek dat zijn moeder Diana in 1991 bracht aan dezelfde streek.

De hertog en hertogin van Cambridge kregen allebei een lange jas met borduurwerk en, net als Diana destijds, een hoedje met een veer cadeau. Catherine kreeg daarnaast ook een sjaal.

Het koppel begon, gehuld in de nieuwe kleding, de derde dag van het vijfdaagse bezoek aan Pakistan in het Broghil Valley National Park. Daar zagen William en Catherine een gletsjer en lokale experts vertelden hen over het effect dat de verandering van het klimaat daarop heeft. Ook tijdens hun tweede stop in Chitral stond klimaatverandering centraal. Daar zagen de Britten hoe de smeltende gletsjers huizen en akkers in de buurt beschadigen en verwoesten.

William en Catherine, die voor het eerst een bezoek brengen aan het Aziatische land, zijn ook de rest van de dag onder de pannen. Zo wonen ze nog een oefening van de noodhulpdiensten bij en gaan ze langs bij een lokale stam.