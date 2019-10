Prins William en zijn vrouw Catherine lieten zich op de vierde dag van hun bezoek aan Pakistan van hun sportiefste kant zien tijdens een potje cricket, de nationale sport van het land.

De hertog en de hertogin van Cambridge begonnen hun dag met een audiëntie bij de gouverneur van Lahore. Daarna toog het paar naar het sportveld van de National Cricket Academy voor een cricketwedstrijdje met kinderen. William was als eerste aan slag. Eerst sloeg hij een paar keer mis, maar toen hij de bal wel raakte lukte het hem om zes runs te maken. Hij werd hierbij toegejuicht door Catherine, die aan de andere kant van het veld stond.

Catherines inspanningen hadden minder succes; toen het haar slagbeurt was kreeg ze heel wat ballen te verduren maar was ze twee keer uit. Na de wedstrijd kregen de Britse royals een aantal cadeautjes – waaronder een cricketbat voor hun kinderen. “Je moet maar sorry zeggen tegen prins Louis omdat de bat groter is dan dat hij is”, grapte iemand van de cricketacademie.

Het is niet voor het eerst dat de Britse prins en zijn vrouw op een buitenlands cricketveld staan: tijdens hun bezoek aan India drie jaar geleden speelden ze ook al een potje met kinderen in Mumbai. Catherine droeg toen torenhoge sleehakken, maar was zo verstandig om dit keer simpele sportschoenen te dragen. Na de wedstrijd ontmoetten William en Catherine ook enkele cricketlegendes.