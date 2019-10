Prins William, prins Harry en hun echtgenotes Catherine en Meghan verschijnen maandag samen in een televisiespotje op de Britse televisie. Ze lanceren daarmee een nieuw initiatief genaamd Every Mind Matters, dat is opgezet om mensen te helpen die worstelen met psychische klachten. Volgens Britse media is het vermoedelijk de eerste keer dat leden van het koninklijk huis aan een reclameboodschap meedoen.

In de video verschijnt William als eerste. Hij vertelt dat waarschijnlijk “iedereen het gevoel kent, wanneer het leven even te veel wordt”. “We voelen ons gestrest, slap, angstig of hebben moeite met slapen. Ik, jij…”. Williams broer Harry vervolgt: “… je broer, je moeder, je collega of je buurman. (…) We denken dat we er niets aan kunnen doen.”

Meghan: “Maar dat is niet zo. Er zijn juist veel dingen die we kunnen doen. En vanaf vandaag is er ook een nieuwe methode dat kan helpen. Every Mind Matters laat eenvoudige manieren zien om voor je geestelijke gezondheid te zorgen”, aldus de vrouw van prins Harry. Catherine legt vervolgens uit dat je aan de slag kunt gaan met een gratis abonnement.

10 miljoen

Het drie minuten durende spotje, een initiatief van Public Health England en NHS, wordt maandagavond gelijktijdig uitgezonden in commercialbreaks op Sky, Channel 4, ITV, Channel 5 en MTV. Naar verwachting zullen zo’n tien miljoen Britten het zien. Behalve de ‘fab four’ doen ook enkele bekende Britten mee. Zo maken ook Glenn Close, Gillian Anderson en Davina McCall hun opwachting.

Het onderwerp is belangrijk voor William, Catherine, Harry en Meghan. De vier zetten zich al langer in voor het bespreekbaar maken van psychische problemen, bijvoorbeeld met de campagne Heads Together. Ook spraken ze zich in het verleden meermaals uit over hun eigen mentale gezondheid.