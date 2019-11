Prins William is donderdag langsgegaan bij een voetbalclub in West Bromwich. De prins kreeg van West Bromwich Albion Football Club ook wat cadeautjes voor zijn kinderen George, Charlotte en Louis, zo was te zien op sociale media.

William kreeg een voetbal en speciaal gemaakte voetbalshirts voor de kinderen. Of zijn zoon blij zal zijn met het shirt is maar de vraag. De 6-jarige George is namelijk, net als zijn vader, een aanhanger van Aston Villa. “Deze is voor George, maar ik denk niet dat we een kans maken, toch”, zei een lid van de club volgens Britse media toen hij hem overhandigde aan de prins. Die reageerde sportief en zei dat hij er vast blij mee zal zijn. “De voetbal gaat ook zeker zeer in de smaak vallen.”

Of de 4-jarige Charlotte straks voetballend rondloopt in haar nieuwe shirt wist William niet. “We gaan zien hoe dit gaat uitpakken. Maar ze vindt het zeker geweldig dat Louis er ook eentje heeft. Het is heel aardig van jullie, hartstikke bedankt.”

Het bezoek stond in het kader van de Heads Up-campagne die werd opgezet om via het voetbal het belang van geestelijke gezondheid op de agenda te zetten. De prins sprak donderdag over de druk die de voetballers ervaren en hoe dat effect kan hebben op hun mentale gezondheid.