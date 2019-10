Prins William is geschrokken van de openhartige verhalen van zijn broertje Harry en diens vrouw Meghan. De hertog en hertogin van Sussex lieten in de ITV-documentaire Harry & Meghan: An African Journey weten het zeer moeilijk te hebben met de vele media-aandacht, vooral van de Britse tabloids. William maakt zich zorgen, liet een paleisbron weten aan de BBC.

De hertog van Cambridge hoopt volgens de ingewijde dat Harry en Meghan “in orde” zijn. Volgens andere Britse media maakt ook koningin Elizabeth zich zorgen om de Sussexes, die eind dit jaar een langere vakantie zouden krijgen om alles op een rijtje te kunnen zetten.

Meghan vertelde in de documentaire dat ze het moeilijk vindt om te wennen aan haar leven als lid van de Britse koninklijke familie. “Toen ik Harry ontmoette waren mijn vrienden heel gelukkig omdat ik zo gelukkig was. Maar mijn Britse vrienden waarschuwden me. Ze zeiden: zeker, hij is geweldig, maar doe het niet want de Britse tabloids ruïneren je leven.” De hertogin gaf bovendien toe dat ze “niet echt oké” was.

Ook Harry was openhartig over zijn grootste angst. De prins ziet grote overeenkomsten over de vele aandacht die zijn vrouw krijgt van de roddelpers en de aandacht die zijn in 1997 overleden moeder kreeg. Harry is bang dat de geschiedenis zich herhaalt. “Een deel van het werk is je flink te houden, maar voor mij en mijn vrouw zijn er veel dingen die pijn doen, zeker als een groot deel niet waar is.”