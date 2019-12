Prins William is zijn eerste volle dag in Koeweit begonnen in de natuur. De hertog van Cambridge bracht een bezoek aan het natuurreservaat Jahra.

Gewapend met een verrekijker keek William zijn ogen uit op zoek naar een van de driehonderd vogelsoorten die in Jahra leven. Het natuurreservaat is een belangrijke tussenstop voor trekvogels. Andere vogels overwinteren er.

Ook was er aandacht voor het milieu. William sloot zich bijvoorbeeld aan bij een groep schoonmakers die bezig waren een strand op te schonen. De prins hielp mee om zwerfafval op te rapen.

De hertog van Cambridge arriveerde zondag in Koeweit. Het bezoek valt samen met de viering van het tekenen van een vriendschapsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Koeweit, 120 jaar geleden. De prins gaat later nog lunchen bij de emir en bezoekt de Britse krijgsmacht in de woestijn van Koeweit. Later deze week reist William door naar Oman.