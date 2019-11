Prins William moet zijn uniform inpakken als hij naar Koeweit en Oman vertrekt. De Britse prins, die beide landen aandoet tussen 1 en 4 december, sluit in Koeweit aan bij een militaire oefening. Kensington Palace maakte dinsdag de details van Williams reis bekend.

De hertog van Cambridge neemt deel aan een Desert Warrior-oefening, die Koeweitse en Britse troepen samen uitvoeren. De oefening staat, net als een bezoek aan de marine van Oman, op de agenda om William meer inzicht te verschaffen in veiligheid in de regio. Koeweit en Oman zijn volgens Kensington Palace belangrijke partners van het Verenigd Koninkrijk. William ontmoet militairen die expertise uitwisselen om de veiligheid in de regio te verbeteren.

Niet alleen veiligheid is een belangrijk onderwerp tijdens de reis, ook is er aandacht voor onderwijs en milieu. William gaat langs bij een aantal jongerenprojecten en krijgt in zowel Koeweit als Oman meer te horen over hoe de landen hun natuur beschermen.

Vriendschap

De reis van de prins valt samen met het 120-jarig jubileum van de ondertekening van het vriendschapsverdrag tussen Koeweit en het Verenigd Koninkrijk, “een belangrijk moment in de geschiedenis” waar uitvoerig bij wordt stilgestaan.

William, die zonder zijn vrouw Catherine in het vliegtuig stapt, heeft zin in de reis. “De hertog kijkt ernaar uit om beide landen voor het eerst te bezoeken en voort te bouwen op een reeds duurzame vriendschap met de Koeweitse en Omaanse bevolking.”