Koning Abdullah van Jordanië heeft officieel twee grensgebieden die de afgelopen 25 jaar verhuurd waren aan buurland Israël terug toegeëigend. Dat deed hij zondag tijdens zijn toespraak bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van het Jordaanse parlement. Abdullah deed daarmee wat hij vorig jaar al had aangekondigd.

In 1994 spraken Jordanië en Israël af dat de grensgebieden Baqoura en Ghumar feitelijk toebehoren aan Jordanië, maar dat de eigendomsrechten aan Israël werden verhuurd. De regeling, die onderdeel was van het vredesverdrag, had een looptijd van 25 jaar en zou in principe automatisch worden verlengd tenzij een van de partijen de overeenkomst een jaar van tevoren zou opzeggen.

“Ik kan het einde van de regeling in het vredesverdrag over de gebieden Ghumar en Baqoura aankondigen en leg onze volledige soevereiniteit op elke centimeter”, aldus Abdullah. De aankondiging kon op applaus rekenen van de aanwezige parlementariërs en andere toehoorders.

De koning werd bij aankomst vergezeld door kroonprins Hoessein die een aparte plaats had. Ook koningin Rania was in de parlementszaal aanwezig.