De Jordaanse koning Abdullah heeft deelgenomen aan een vierde workshop over de economische toekomst van zijn land. In het Al Husseiniya paleis in de hoofdstad Amman werkt de vorst in samenspraak met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren aan een plan voor de Jordaanse economie.

In de vierde ontmoeting heeft de koning benadrukt dat in de gesprekken een grote rol is weggelegd voor politici, academici en mensen uit de media. Dat laat het Jordaanse koninklijk huis weten op Twitter. In een eerder bericht schreef het hof dat de koning streeft naar een “economische stap voorwaarts” en naar het “verbeteren van de levensstandaarden” voor zijn land en zijn onderdanen.

Voor de media ziet de 57-jarige Abdullah een bijzondere rol weggelegd: hij vraagt de pers om positiviteit uit te dragen en de details van het plan – waarover dus nu nog wordt gesproken – te zijner tijd uit te leggen aan het volk.