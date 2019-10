Welk diadeem zal prinses Beatrice dragen op haar grote dag? Volgens Martijn Akkerman zullen er weer volop weddenschappen worden afgesloten, net zoals bij de huwelijken van Meghan en Eugenie..

Bij het huwelijk van prins Harry kon je werkelijk op alles wedden. Of het zou regenen op de trouwdag, of de prins een baard zou dragen, hoe lang de huwelijksceremonie zou gaan duren en welke beroemdheid als eerste zou gaan zingen. Zelfs op de kleur van de kleding van koningin Elizabeth kon worden gegokt. Een vraag die velen natuurlijk bezighield en waarover dan ook enorme weddenschappen werden afgesloten was: welk diadeem draagt de bruid?

Hoewel de koninklijke juwelencollectie een groot aantal diademen omvat, werden in de maanden vóór het huwelijk twee exemplaren als favoriet getipt. In de eerste plaats was dat het Spencer-diadeem, dat door prinses Diana werd gedragen tijdens haar huwelijk met prins Charles in 1981. Na de dood van de prinses werd dit juweel uitsluitend gedragen door leden van de Spencer-familie, maar tenslotte is prins Harry voor vijftig procent Spencer en het zou inderdaad een mooi eerbetoon aan zijn moeder zijn geweest.

Als tweede mogelijkheid werd lange tijd het Strathmore-roos-diadeem genoemd. Dit juweel werd in 1923 door de Graaf van Strathmore en Kinghorne geschonken aan zijn dochter Elizabeth ter gelegenheid van haar huwelijk met de latere koning George VI. Het diadeem, dat met behulp van twee verschillende monturen op het voorhoofd of boven op het haar kan worden geplaatst, wordt al decennia niet meer gedragen, maar werd nog wel in 2002 geëxposeerd tijdens een tentoonstelling van diademen in het Victoria and Albert Museum en leek toen in goede conditie te verkeren. En toen lekte een bericht uit dat het juweel in reparatie zou zijn gegeven aan een Londense juwelier; dat versterkte het vermoeden dat het zou kunnen gaan om het bruidsdiadeem voor Meghan Markle.

Persoonlijk leek mij het juweel overigens te barok van vorm voor de nogal gestileerde smaak en kledingstijl van Meghan. En dat bleek ook te kloppen. De wedkantoren deden goede zaken, want alle weddenschappen werden verloren en niemand had ook maar één moment gedacht aan het diadeem dat uiteindelijk door de bruid werd gedragen. Dit diadeem werd in 1932 gemaakt door hofjuwelier Garrard in opdracht van koningin Mary om een broche in te verwerken die zij in 1893 had gekregen als huwelijksgeschenk.

Het past bij de smaak van moderne jonge prinsessen, want een vergelijkbaar diadeem werd in het najaar gedragen door prinses Eugenie tijdens haar huwelijk met James Brooksbank. Ook dit keer wezen de verwachtingen van de koningshuiskenners en juwelenexperts in een andere richting. De weddenschappen hadden nu vrijwel uitsluitend betrekking op het zogenoemde York-diadeem, dat in 1986 door de koningin en prins Philip als huwelijksgeschenk werd gegeven aan Sarah Ferguson, die na haar huwelijk met prins Andrew Hertogin van York werd. Na haar scheiding mocht ze het houden, zo heeft ze het in 2001, vijf jaar na haar scheiding, voor het laatst in het openbaar gedragen, bij een liefdadigheidsbal.

Ook dit juweel werd aan het eind van de 19de eeuw vervaardigd en het leek mij eveneens te barok voor de smaak van Eugenie. En ook nu weer werden alle weddenschappen verloren en bleek het gedragen diadeem een onverwachte, maar wel erg geslaagde keuze. Het bruidsdiadeem van Eugenie is bezet met diamanten en cabochon (= knikker of kersenpit) geslepen smaragden, waarvan de grootste bijna 94 karaat weegt. Het imposante diadeem werd tot nu toe nauwelijks gedragen, in ieder geval niet in het openbaar. Het werd in 1919 vervaardigd door juwelier Boucheron in Parijs voor Margaret Greville, een vooraanstaand lid van de Britse society. Na haar overlijden in 1942 bleek ze het grootste deel van haar omvangrijke collectie juwelen te hebben nagelaten aan haar vriendin, koningin-moeder Elizabeth. Geweldig dat dit diadeem na zo veel jaren weer is gedragen en in alle glorie te bewonderen was.