Koninklijke bloem in juwelen

7 x Fleur-de-lys

1 – Letterlijk ‘leliebloem’, maar het is in feite een gestileerde iris.

2 – Ook wel: Franse lelie.

3 – Franse koningen uit de Huizen Valois en Bourbon hebben het motief altijd een prominente plaats toebedacht in hun wapenschilden en juwelen.

4 – De meeste Franse kronen waren ermee versierd.

5 – Een belangrijk stuk uit de Spaanse koninklijke collectie is een groot diadeem met fleur-de-lys, dat koningin Letizia droeg tijdens een staatsbanket in Londen (foto bovenaan bericht) en tijdens het inhuldigingsbanket in Japan.

6 – De Madrileense hofjuwelier Ansorena vervaardigde in 2009 een diadeem met het motief van de fleur-de-lys dat gedragen is door koningin Letizia.

7 – Het middenstuk van dit diadeem kan gedragen worden als broche.

> lees ook het verhaal over de pauwenstaartjuwelen van de Oranjes