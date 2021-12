Prinses Amalia: trendsetter in de dop

Door Josine Droogendijk

Jarenlang hulde koningin Máxima haar dochters in identieke jurkjes, maar dat lukt haar nu echt niet meer. Net als alle andere pubers in Nederland bepaalt ook prinses Amalia nu zélf wat ze draagt.

Op de dag van de inhuldiging speelde (konings)blauw een prominente rol. De loper, de robe van Máxima, de jurkjes van de prinsessen: overal dook koningsblauw als themakleur op. Natuurlijk was daar van tevoren goed over nagedacht, al waren er wat hobbels te nemen. Niet in de laatste plaats het overtuigen van prinses Amalia. Toen zij in de salon van modehuis Natan de jurk onder ogen kreeg die haar moeder voor haar had uitgezocht, wist ze één ding heel zeker: deze jurk wilde ze NIET aan. Maar couturier Edouard Vermeulen liet zich niet gek maken. Uit een pennenbak griste hij wat potloden, uit een la wat papier, en zo konden Amalia, Alexia en Ariane zelf de details van hun historische jurk bepalen. Ariane koos voor een schattig Peter Pan-kraagje, Alexia voor een strik en Amalia’s keuze viel op een omgeslagen boothals. Natuurlijk zegt het voorval uit 2013 weinig over de persoonlijkheid en garderobe van onze toekomstige vorstin. Kinderen kunnen heel verrassend voor de dag komen en door de jaren heen compleet transformeren. Toch weten we inmiddels uit de recentere verhalen van Vermeulen en consorten dat Amalia nog steeds heel goed weet wat ze wil. Moeder Máxima gaat nog steeds mee met de pasbeurten, maar haar mening is inmiddels slechts een mening, geen doorslaggevende stem. Iedere ouder met tieners zal dat bekend in de oren klinken.

Bijna dezelfde jurkjes voor de inhuldiging in april 2013

Eigen stijl

Wie de garderobe van Amalia, Alexia en Ariane bekijkt, ziet daarin een tweedeling. Spijkerbroeken, hoodies en jumpsuits hangen klaar voor privégebruik, terwijl de keurige midi-jurken en wijde pantalons verraden dat de meiden niet zomaar tieners zijn. Hun kleding draagt immers meer en meer bij aan de presentatie en het imago van de monarchie, hoewel de prinsessen zich ee enkele misser echt wel kunnen veroorloven. Amalia lijkt vooral te kiezen voor kleding die haar jongvolwassenheid en verantwoordelijkheidsgevoel uitstraalt, al heeft ze ook een flinke dosis lef. Neem de felgele jurk van Koningsdag 2020 of het blauw-groene ensemble van Koningsdag 2021. Met dergelijke kleding weet je dat je opvalt, dat je gezien wordt, en daar heb je toch wel wat zelfvertrouwen voor nodig. Wat op Koningsdag 2021 ook opviel, was het contrast tussen de eerste en de tweede outft. Voor het officiële programma overdag had Amalia bij Natan een keurige pantalon en knoopblouse uitgezocht. Voorafgaand aan het concert van de Streamers werd gewisseld van kleding en de prinses onderging een heuse metamorfose. Alsof ze ‒ nu de druk van de ketel was ‒ wat meer haar eigen stijl durfde te tonen. De witte pantalon en beige jas van Massimo Dutti zaten werkelijk als gegoten en flatteerden haar van top tot teen. Aan haar voeten prijkten voor de tweede keer die dag designerpumps, dit keer zilverkleurige exemplaren van Jimmy Choo met een torenhoge hak. Terwijl haar moeder en zussen hun pijnlijke voeten in sneakers en platte enkellaarsjes hadden gestoken, toonde Amalia dapper haar doorzettingsvermogen.

Koningsdag 2021 in Eindhoven

Koningsdag 2021 bij de repetitie van de Streamers

Samen shoppen

De jas die Amalia tijdens het Streamers-concert aanhad, kwam trouwens al snel weer in beeld. Niet bij de prinses zelf, maar bij haar moeder Máxima. Inmiddels zal dat niemand meer verbazen, want de koningin en haar dochters wisselen onderling zoveel uit dat het wel lijkt alsof er op het paleis een gezamenlijke kledingkamer is waar alle nieuwe aankopen worden ondergebracht. Van schoenen tot oorbellen en riemen: ze lenen maar al te graag iets van een ander. Ook shoppen ze regelmatig samen op het paleis. Zodra ze allemaal thuis zijn, ploffen ze naar verluidt graag op de bank om via de tablet hun digitale winkelmandjes vol te laden. Over en weer wordt er gesuggereerd, geïnspireerd en aangemoedigd. Zodra de pakketjes bij de postkamer arriveren wordt er ook gezamenlijk uitgepakt.

Fotosessie 2019: jurk van tule van Sandro Paris

Fotosessie 2018: jurk van het Nederlandse merk Sissy-Boy

Niet alleen maar couture

Of de prinsessen tijdens het shoppen rekening moeten houden met een kledingbudget is onbekend, hoewel Máxima al eens vertelde dat haar dochters gewoon moeten sparen voor een paar dure Nike sneakers. Het is in ieder geval niet zo dat ze eindeloos worden gepamperd met dure designerkleding. Veel komt van Massimo Dutti, Zara en H&M, drie confectiemerken waar we Máxima ook wel mee zien. Af en toe mogen ze ook heus wel een uitstapje maken naar Net-a-porter.com of andere dure webshops, maar er zijn heel wat meiden uit Wassenaar en omstreken die meer in de watten worden gelegd. Ook leeftijdsgenoten met een iets minder volle portemonnee zouden in theorie de prinsessen dus kunnen bombarderen tot stijliconen, maar tot nu toe gebeurt dat nog niet. De officiële kleding van Amalia, Alexia en Ariane is blijkbaar te gekleed, te degelijk voor een dagje school. Maar boeien doet het wel! Toen Amalia tijdens het verjaardagsconcert voor Máxima eerder dit jaar hooggehakte pumps van Louboutin droeg, werd dit nieuws meer dan 1,5 miljoen keer aangeklikt op alleen al de website van een krant. Ook bij een tijdschrift stond het artikel dagenlang op positie 1. We vinden de prinsessenkleding met z’n allen dus wel interessant om te volgen, maar alleen als de stijl én het prijskaartje aanspreken volgt er een nieuwe trend. De jurk die Amalia droeg op een informele familiefoto die in 2018 werd vrijgegeven bijvoorbeeld werd dé zomerjurk van dat jaar. Werkelijk elke BN-er liep er in rond en nog steeds hangen de winkels er vol mee. Dat het merk, Devotion, zelf ook meer dan actief inzette op marketing, zal vast ook wel een rol hebben gespeeld bij het succes.

Amalia trotseert de Amsterdamse straten met Louboutins op het verjaardagsfeestje van Máxima in 2021 bij Koninklijk Theater Carré

Fotosessie 2020: jurk van Selfportrait en sleehakken van Topshop

Fotosessie 2021: Rode blazer van Tommy Hilfiger en blouse van Massimo Dutti

De stijl van Alexia en Ariane

Wie in de toekomst vast ook nog wel wat modetrends zal veroorzaken, is prinses Alexia. Haar stijl is jong, pittig, speels en eigentijds. Op sociale media komen er geregeld beelden voorbij waarop de prinses crop tops, minijurkjes en spijkerbroeken met de bekende gaten en rafels draagt. De vele accessoires die daarbij ook in beeld komen laten wel zien dat de prinses echt geniet van al het moois dat de modewereld kan bieden. Tot 2014 deelde ze via een openbaar Instagram-account kledingsets die ze had samengesteld, maar toen dat uitlekte werd er snel een besloten account aangemaakt. Prinses Ariane, de jongste van de drie, sneeuwde lange tijd qua mode een beetje onder. Haar outfts werden hooguit beschreven, meer niet. Maar daar is op Koningsdag 2021 wel verandering in gekomen. Opeens stond daar een jonge vrouw in een elegante koningsblauwe jurk. Haar jas (geleend van Máxima), hoge hakken en clutch lieten eveneens zien dat ze hard op weg is naar de volwassenheid. Bij het concert aan het einde van de middag werd dat nog maar eens bevestigd met een hippe Zara-broek met splitjes, sneakers van Nike en ook heel opvallend: een stoere college-jas.

Ariane in koningsblauw en geleende jas tijdens Koningsdag 2021

Casual Alexia tijdens de zomerfotosessie 2021

Veel debuten

Nu Amalia achttien is en haar zussen ook bijna zover zijn, breekt er natuurlijk een tijd aan van veel debuten. Op Koningsdag 2021 droeg Amalia voor het eerst historische familiejuwelen en zo zullen er nog wel meer verrassingen volgen. Voor het eerst met diadeem X of Y, voor het eerst met een hoed, voor het eerst in groot gala. Voor de prinsessen zal dat vast spannend zijn, want het hele land kijkt toe. Net zoals er bij een voetbalwedstrijd opeens 17 miljoen ervaren bondscoaches blijken te zijn, zo duiken er 17 miljoen kledingadviseurs op als de prinsessen de rode loper betreden. Gelukkig hebben ze Máxima als voorbeeld en steunpilaar. Zij heeft door de jaren heen wel bewezen dat ze een eigen stijl durft te hhebben en daar zal ze haar dochters vast in aanmoedigen.