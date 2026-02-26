Amalia’s stijlevolutie, filmsterren aan het hof en de vrouwen van de sjah

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Modedeskundige Josine Droogendijk

Dat prinses Amalia de afgelopen jaren een metamorfose heeft ondergaan, is je vast niet ontgaan. Samen met een styliste ontwikkelde ze een stijl waar ze zich zeker in voelt: capes, donkergroen, effen stoffen. Voor Vorsten schreef ik over de stijlevolutie van Amalia. Tijdens het typen had ik een glimlach op mijn

gezicht, want van stralende prinsessen wordt de wereld net een stukje mooier. Hopelijk lees je mijn enthousiasme tussen de regels.

Royalty watcher Ella Vermeulen

Tal van actrices werden door hun huwelijk koninklijk. Voordeel: geen cameravrees en moeiteloos spreken in het openbaar. Het nadeel is dat prinses zijn geen filmrol met een einddatum is, maar een levenslange opdracht. Niet iedereen trekt dat; hertogin Meghan is daarvan het bekendste voorbeeld. Geboren royals, die vanaf het begin met de regels opgroeien, bewegen zich daarom altijd makkelijker aan het hof, zelfs als ze minder expressief zijn.

Art director Ingeborg Berghuijs

Mijn vader werkte decennia geleden in Iran aan een suikerfabriek. Bij de opening ontmoette hij de sjah, vergezeld door zijn vrouw. Wie dat was, weet ik niet meer. Farah Diba, Soraya, Fawzia? Ik kan het helaas niet meer navragen. Als kind ging mijn aandacht vooral uit naar de blikjes pistachenootjes die hij meebracht, toen nog onbekend in Nederland. Nu, zoveel jaren later, staat Iran volop in de actualiteit. Hoe zat het ook alweer met de opvolging van de sjah?