Charles’ passieproject, Máxima’s warme handen en Arianes 18e verjaardag

Art director Ingeborg Berghuijs over Charles’ passieproject

Ooit had ik het geluk te logeren in het Rambagh Palace, gebouwd in 1835 als zomerpaleis voor de maharadja van Jaipur, India. Het paleis ontving regelmatig royals, onder wie de Prins van Wales (de latere koning Edward VIII), die het bezocht toen het nog een privéverblijf was. In 1950 werd het paleis een hotel. In dit nummer kijk ik uit naar mijn volgende royal logeerpartij, bij niemand minder dan koning Charles, een andere (voormalige) Prins van Wales. Ik verheug me al op mijn trip naar Dumfries House in Schotland!

Redactie-assistent Marjolein Beijderwellen over de 18de verjaardag van prinses Ariane

Prinses Ariane, de jongste, wordt ook alweer 18 jaar! Toen mijn eigen dochter 18 werd, ging ze zes weken in haar eentje naar Amerika. Ik had het er moeilijk mee, maar ze heeft er een geweldige tijd gehad en veel geleerd. Ariane zal vast ook veel leren van haar tijd in Italië.

Modedeskundige Josine Droogendijk over koninklijke wintermode

Zodra de temperatuur flirt met het vriespunt, wil ik eigenlijk nog maar één ding: onder een dikke laag dekens kruipen en er pas onder vandaan komen als het weer lente is. Helaas laat mijn agenda dat niet toe, dus dook ik in de beeldbanken om te zien hoe de royals stijlvol de strijd tegen de kou aangaan. Mijn favoriete oplossing? Máxima’s handwarmers!