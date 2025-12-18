Creatieve Oranjes, Beatrix op de Cariben en Daniels moderne rol als ‘man van’ Victoria

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Conservator Paleis Het Loo Paul Rem over kunstzinnige Oranjes

Vorsten schermen doorgaans hun privéleven goed af. Zij vinden dan ook dat hun hobby’s een privézaak zijn, en dat is hun goed recht. Koningin Wilhelmina wilde liever beoordeeld worden op haar manier van regeren dan op de wijze waarop zij schilderde. Een nederig standpunt. Maar soms zijn royals gewoon heel kunstzinnig. In de rijke collectie van de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag ontdekte ik tal van bijzondere voorwerpen die de Oranjes gebruikten bij hun creatieve tijdsbesteding, en het resultaat daarvan.

Redacteur Karlijn Hoftijzer

Anno 2025 zijn er nog steeds mensen die niet begrijpen hoe een man zich comfortabel kan voelen in de schaduw van zijn vrouw. Prins Daniel laat zien hoe hij als geëmancipeerde man vrolijk de carrière van kroonprinses Victoria steunt. Een veranderde tijdsgeest draagt daar ongetwijfeld aan bij; ‘lotgenoot’ prins Claus had het in zijn tijd een stuk moeilijker met zijn positie. Hoeveel hij ook van zijn koningin hield…

Koningshuisverslaggever Rick Evers

Zou prinses Beatrix echt niet meer naar de Cariben gaan? Mede door haar heb ik de eilanden beter leren kennen. Dat komt ook doordat ze tegenwoordig per dag minder inplant. Tijdens Willem-Alexanders staatsbezoeken zijn het voor media werkdagen van pakweg 15 uur, dan sta je nauwelijks stil bij al het moois op de plek waar je bent. Alleen al daarom hoop ik stiekem op nóg een reis met de oud-koningin.