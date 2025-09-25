De ambities van prinses Amalia, verborgen foto-album met Oranjes en Marius maakt er een zooitje van

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Redacteur Karlijn Hoftijzer over Amalia’s studieplannen

Als student aan de UvA deed ik liever een dutje dan studeren voor m’n tentamen argumentatietheorie. Met een bachelor­diploma op zak hield ik het studeren voor gezien en ging ik lekker werken. Vol bewondering kijk ik dan ook naar prinses Amalia die een tweede bachelor begint, vast ook nog een master gaat doen, en dus nog een aantal jaar tot de boeken veroordeeld is. Logisch, vind ik: met een valse start in het studentenleven heeft ze nog wel wat in te halen. Dutjes zal ze alleen weinig kunnen doen, integendeel: ze mag zich gaan voor­ bereiden op een ernstig slaaptekort… Hoe dat zit lees je in Vorsten.

Correspondent Noorwegen Trond Norén Isaksen over Marius’ misstappen

Een van de meest memorabele momenten van het huwelijk van kroonprins Haakon en Mette-Marit Tjessem Høiby in 2001 was de verschijning van het pasgetrouwde stel op het balkon van het paleis om naar het vuurwerk te kijken, met Mette-Marits 4-jarige zoon Marius op haar arm. Het besluit van de kroonprins om met een alleenstaande moeder te trouwen was controversieel, maar de krant VG schreef dat Marius ‘het risico loopt de lieveling van het land te worden’. Het liep anders: 25 jaar later riskeert hij tien jaar gevangenisstraf. In Vorsten lees je hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Chef redactie Désirée Raemaekers over het album van Max Koot

Toen de nieuwe eigenaar vroeg of Vorsten belangstelling had om een deel van het archief van Max Koot te komen bekijken, zeiden we direct ja. Koot is immers een icoon wanneer het gaat om foto’s van de Oranjes, en zijn werk beelden we regelmatig af. Het doorspitten van dat archief bleek een ware ontdekkingstocht. ‘Is dit echt prins Maurits?’ ‘Wat staat Christina hier geweldig op!’ ’Wat was Claus toch een knappe man!’ Collega Karlijn en ik selecteerden de mooiste, ontroerendste en grappigste foto’s voor een mini-fotoalbum, dat je nu vindt in Vorsten.