Een punkprinses in Duitsland, Charles’ butler doet zijn verhaal, en Máxima’s shopgedrag

Royalty watcher Ella Vermeulen over punkprinses Gloria von Thurn und Taxis

In de eighties waren, afgezien van Caroline en Stéphanie van Monaco, alle prinsessen braaf en saai. ‘Prinses TNT’ (Gloria von Thurn und Taxis) was een verademing om over te schrijven, als extravagant feestbeest met een diadeem, ergens in haar hanenkam. Haar make-over naar strenge accountant was even schrikken, maar des te leuker dat Gloria nu Regensburg weer onveilig maakt met colliers als ankerkettingen. Ze moet natuurlijk wél haar explosieve naam eer aan blijven doen.

Redactie-assistent Marjolein Beijderwellen over Máxima’s shopgedrag

Máxima’s shopgedrag was het eerste wat ik las in deze Vorsten; op tassengebied heb ik dezelfde smaak als de koningin. Haar bordeauxrode clutch van Zara, die Alexia met Prinsjesdagdroeg, en een donkerbruine tas van het merk Smaak liggen toevallig ook in mijn kast. Toch leuk dat ze niet alleen maar designklassiekers heeft, maar ook betaalbare tassen.

Vormgever Ursula Hopson over haar brief van koning Charles

Als Engelse heb ik erg genoten van het interview met de butler van koning Charles. Het bevestigt mijn indruk dat hij charmant, toegankelijk en attent is. Die indruk kreeg ik mede door mijn verblijf in zijn gasthuis in Transsylvanië (Roemenië), waarvan ik verslag deed in Vorsten 11/12 van 2024. Ik stuurde een brief aan Charles om hem te bedanken dat ook ‘gewone mensen’ daar mogen logeren. Tot mijn vreugde kreeg ik een brief van de Head of Correspondence vanuit Buckingham Palace. Hij schreef hoe blij Charles was om mijn brief te lezen, en hoe ‘immensely heartened’ hij was dat ik zijn liefde voor Roemenië deel. Een brief die ik zal koesteren.