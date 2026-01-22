Het werkjaar van Amalia, de mens achter Beatrix’ masker en de val van de Britse Andrew

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Hoofdredacteur Anneliese Bergman over de val van de Britse Andrew

Al eind oktober vorig jaar raakte Andrew zijn titel als prins kwijt vanwege zijn vermeende (hij heeft niet bekend) betrokkenheid bij de Epstein-schandalen. Pas in deze editie kunt u een verhaal van redacteur Karlijn Hoftijzer lezen, waarin zij alles op een rij zet en laat zien hoe ook de andere leden van het Britse koningshuis onder een vergrootglas terecht zijn gekomen. We hebben weloverwogen gewacht met dit artikel om eerst alle stof, oftewel ellende, te laten neerdwarrelen.

Redactieassistente Marjolein Beijderwellen over de Defensiebijbaan van prinses Amalia

Mijn dochter was nanny in Amsterdam en barista op Schiphol. Mijn zoon is studentchauffeur en schipper bij Lekkerbootjevaren in Utrecht. Dat zij bijbaantjes hebben tijdens hun studententijd is voor ons vanzelfsprekend. Ook prinses Amalia heeft tijdens haar studie ‘bijbaantjes’, wat ze zoal doet leest u in deze Vorsten.

Redacteur Karlijn Hoftijzer over de mens achter Beatrix’ koninklijke masker

Beatrix is de koningin van mijn jeugd. Zo’n persoon die voor mij als kind een vast gegeven was, zoals ook Sinterklaas, of Sien van Sesamstraat. Beatrix was altijd stabiel, altijd betrouwbaar dankzij − wat ik nu weet − een bepaald masker dat alleen een koningin kan dragen. Des te bijzonderder zijn die momenten waarop dat masker, in de 88 jaar dat Beatrix voor Nederland een vast gegeven is, eventjes afgaat.