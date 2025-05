In de nieuwe Vorsten: exclusief interview prinses Irene

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Chef redactie Désirée Raemaekers introduceert nieuwe columnist Lia van Bekhoven

Radio, televisie, boeken, kranten, tijdschriften, rondleidingen, presentaties, podcasts en ook nog een theatertour in Vlaanderen: Lia van Bekhoven is als correspondent in Londen van vele markten thuis. Wat ben ik blij en trots dat ze voor Vorsten tijd wil vrij maken om columns te schrijven over wat haar allemaal opvalt binnen het Britse koningshuis en vooral ook: wat de Britten van dat alles vinden. Haar eerste bijdrage lees je in de nieuwe Vorsten.

Redacteur Karlijn Hoftijzer over haar bezoek aan prinses Irene

De publiciteit rondom haar tentoonstelling vindt ze maar noodzakelijk kwaad, bekende prinses Irene Maar dat neemt niet weg dat ik hartelijk werd ontvangen ‒ met koekjes en thee ‒ aan haar keukentafel in Doorn. Terwijl de deur naar de voorjaarstuin heerlijk open stond, spraken we over haar poging om ons nog één keer wakker te schudden wat betreft onze relatie met de natuur.

Koningshuisverslaggever Rick Evers over jonge royals in het leger

Onze koning zien we best vaak in een uniform. Hij vervulde dan ook zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine en trainde vervolgens ook nog mee bij de Land- en Luchtmacht. Iets dergelijks zie je ook bij de volgende generatie troonopvolgers in Europa: bij Leonor, Elisabeth en Christian. Maar onze eigen prinses Amalia ontbreekt in dat rijtje. Na haar achttiende verjaardag ging ze wel langs bij het leger voor een meeloopdag, maar een echte opleiding bleef tot nog toe uit. Hoe zit dat?