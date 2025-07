Interview prins Maurits, Catherines nieuwe normaal en iedereen is fan van prinses Anne

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Vormgever Ursula Hopson over prinses Anne die 75 jaar wordt

Toen ik vijf was, ging ik samen met mijn familie op zomervakantie naar Londen. We hadden een Volkswagenbusje en kampeerden in de buurt. Het was mijn eerste bezoek aan de hoofdstad en voor mij, als Engels meisje uit de provincie, was het wel heel exotisch. We gingen onder andere naar Buckingham Palace voor de Changing of the Guard, en daar hebben we ook wat ansichtkaarten gekocht. Ik koos een kaart van prinses Anne als bruid op haar trouwdag; ze was het jaar daarvoor getrouwd met Mark Phillips. Voor mij leek het toen echt een sprookje. Dit jaar viert de prinses haar 75ste verjaardag, en lees je in Vorsten zeven redenen waarom iedereen dol is op Anne.

Redacteur Karlijn Hoftijzer over het nieuwe normaal van Catherine, Prinses van Wales

‘Een achtbaan’, zo omschrijft Catherine haar herstel na haar behandeling tegen kanker. ‘Je houdt je tijdens de behandeling sterk, gaat er stoïcijns doorheen. De behandeling is klaar en je denkt: “ik kan weer verder, terug naar normaal.”’ Een nieuw normaal, zo blijkt. Maar er is inmiddels óók een nieuwe Catherine, die zich sinds haar diagnose minder lijkt te vormen naar de kaders van het koningshuis. Mijn update over haar lees je in Vorsten.

Koningshuisverslaggever Rick Evers over zijn interview met prins Maurits

Een jaar voor SAIL Amsterdam werd me beloofd: natuurlijk kun je prins Maurits interviewen voor Vorsten. Maar gemakkelijk bleek het niet om daadwerkelijk een moment te vinden. Eerlijk gezegd hadden we de hoop inmiddels opgegeven. Maar het gebeurde wel, al werdhet een telefonisch interview, terwijl de prins vanuit de Amsterdamse binnenstad naar het oosten reed. Gelukkig was er vervolgens welnog tijd voor een korte fotoshoot, op de valreep voor de deadline. Het resultaat ziet en lees je voordat SAIL binnenkort van start gaat.