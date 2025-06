Kijk binnen bij Margarita, in gesprek met keizerin Farah Diba en de illustere Orde van de Kousenband.

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Juwelenhistoricus Martijn Akkerman heeft een goede reden voor zijn belangstelling voor ridderordes

Een concert ter gelegenheid van 750 jaar Amsterdam: dat was de smoes waarmee ik naar het Concertgebouw werd gelokt. Ondanks het draaiorgel en de oranje loper buiten, had ik nog steeds niets in de gaten. Pas binnen begreep ik wat de bedoeling was, omdat ik werd gefeliciteerd door een Amsterdamse museumdirecteur, die medeverantwoordelijk bleek voor mijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een bijzonder, ontroerend moment. Met net wat meer belangstelling dan voorheen zal ik dan ook het artikel over de Orde van de Kousenband lezen.

Thomas Pernette van het Franse tijdschrift Point de Vue levert een gastbijdrage aan deze Vorsten

Keizerin Farah is naar mijn mening een van de grote romantische heldinnen van de 20ste eeuw. Wat me telkens weer opvalt als ik de eer heb met Hare Majesteit te spreken, is haar grote welwillendheid en de zachtheid van haar stem. Ze heeft fortuin gekend en ballingschap, groot geluk en vreselijke tragedie. Iedereen zou er kapot van zijn geweest. Maar zij is trouw gebleven aan zichzelf. En haar liefde voor haar volk is onvoorwaardelijk. Over mijn gesprekken met haar leest u in deze Vorsten.

Redacteur Karlijn Hoftijzer over binnenkijken bij prinses Margarita

De stucloper lag nog op de vloer toen ik in 2022 prinses Margarita interviewde. De verbouwing van haar woonboerderij was nog in volle gang, ze poseerde voor de fotograaf in een nagenoeg lege woonkamer. Wat een wereld van verschil met nu: haar huis ademt warmte en eigenheid. Maar of haar interieur ooit af is?