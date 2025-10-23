Máxima’s populariteit in Argentinië, Charlènes nieuwe stijl en Laurents extra zoon

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Modedeskundige Josine Droogendijk over de stijlevolutie van prinses Charlène

Met haar droevige gezichtsuitdrukking was prinses Charlène lange tijd de belichaming van ongeluk en ongemak. Haar lichaamstaal schreeuwde het bijna uit: haal mij hier weg! Gelukkig staan de zaken er vandaag de dag anders voor. De prinses straalt en haar nieuwe look straalt met haar mee. Voor deze Vorsten bracht ik haar stijlevolutie in beeld.

Koningshuisverslaggever Rick Evers over Máxima’s populariteit in Argentinië

Argentinië is en blijft speciaal voor koningin Máxima. Logisch. Wat zou ik haar graag eens volgen in haar

natuurlijke habitat. Als ik de Argentijnen mag geloven, krijgen zij nu nog steeds een andere Máxima te zien dan de koningin die wij kennen. Voor deze Vorsten sprak ik een Argentijnse mediapersoonlijkheid die er meer over vertelt. Máxima: een diva. In de positieve zin des woords.

Belgisch koningshuisdeskundige Wim Dehandschutter over de nieuw onthulde zoon van prins Laurent

De nakende 20ste verjaardag van de prinsen Nicolas en Aymeric leek ons het ideale moment om de tweeling van de Belgische prins Laurent in de kijker te zetten. En bij uitbreiding hun zus prinses Louise (21). De drie kinderen van Laurent dus. De tekst was geschreven, de pagina’s waren zelfs al opgemaakt. En toen kwam het nieuws dat Laurent nóg een kind heeft. Een vierde. De oudste. Clément heet hij. 25 jaar. Dus hebben we aan de reportage twee pagina’s toegevoegd, om deze nieuwe prins van België voor te stellen.