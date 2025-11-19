Nieuw van Vorsten: special JUWELEN

Nu in Vorsten

Van de makers van Vorsten is er nu de special JUWELEN, een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van koninklijke juwelen. Lees alles over het favoriete diadeem van prinses Amalia. Ontdek de betekenis van de armbandjes van koningin Máxima. Zie dat het nog niet zo eenvoudig is om een diadeem te dragen…

Dit kun je in JUWELEN verwachten

Amalia’s allereerste diadeem En het debuut van vele andere prinsessen, onder wie Beatrix, Mette-Marit en Catherine

Perfectie in parels Van Marie-Antoinette tot Letizia: de culturele geschiedenis van de parel als symbool van elegantie en zuiverheid

Máxima’s armbandjes Of het nu gaat om diamanten of een eenvoudig katoenen touwtje — elke armband draagt een verhaal dat herinnert aan liefde, reizen en familiebanden

En meer…

Man & juweel Juwelen zijn niet alleen voor vrouwen, zo bewijzen prinsen, koningen en maharadja’s al generaties lang.

De juwelen van Queen Elizabeth II Diademen, broches en kettingen van een iconisch juwelendraagster

Scandinavische meesterstukken Juwelen uit Noorwegen, Zweden en Denemarken met een gedeelde geschiedenis: Brazilië

Interview met juwelenhistoricus Martijn Akkerman Over de durf van Máxima en zijn liefde voor parels