Nu in Vorsten: het mysterieuze leven van koning Filip en best friends Beatrix en Margrethe

Correspondent België Wim Dehandschutter over het spanningsveld van de Belgische koning Filip

De Van Saksen-Coburgs zijn misschien wel de meest prominente Belgen. Een familie die verplichtingen heeft tegenover de natie, haar plek zoekt in de hedendaagse maatschappij en toch op haar privacy staat. Dat spanningsveld, in combinatie met mijn waardering voor hun inzet en werk, boeit me om altijd meer te weten te komen over deze belangrijke maar ook onbekende – haast mysterieuze – koninklijke familie. Hun leider, koning Filip, wordt 65 jaar op 15 april. Ik laat u hem en zijn gezinsleden graag beter leren kennen.

Redacteur Karlijn Hoftijzer over de band tussen koninginnen Beatrix en Margrethe

Door haar excentrieke en eigenzinnige verschijning is Margrethe een van mijn favoriete koninginnen. Maar juist door haar veelzijdigheid weet ik nooit waar te beginnen als ik over haar mag schrijven. Daarom zoom ik voor haar 85ste verjaardag in op haar vriendschap met prinses Beatrix, met wie de Deense oud-vorstin verrassend veel gemeen heeft.

Conservator van Het Loo Paul Rem over koninklijke bezoeken aan zijn Paleis Het Loo

Paleis Het Loo is altijd een hotspot geweest. Vroeger, als koninklijke zomerresidentie, maar zeker ook als paleis­ museum. Met veel plezier denk ik terug aan de koninklijke bezoeken die ik als conservator mede mocht begeleiden, van het Japanse keizerlijk paar tot prinses Margaret van Engeland, koningin Sonja van Noorwegen en prins Albert van Monaco. Voor Vorsten zette ik een aantal opmerkelijke koninklijke en niet­-koninklijke bezoeken op een rijtje.