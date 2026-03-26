Oranje Boven – 13 pluspunten van de monarchie

Chef redactie Désirée Raemaekers over de 13 pluspunten van onze monarchie

‘Blijf jezelf, hou je koers vast en probeer niet met alle winden populair mee te waaien’ gaf prinses Beatrix haar zoon Willem-Alexander mee voordat hij de troon besteeg. De jaarlijkse ‘rapportcijfers’ zal de koning dan ook voor kennisgeving aannemen. Maar voor het draagvlak van de monarchie is de mening van de bevolking wel degelijk belangrijk. In aanloop naar de Koningsdag-enquête van 2026 zette Dirk Rodenburg daarom de vele argumenten vóór de monarchie op een rij – voor iedereen in je omgeving die nog twijfelt.

Redacteur Karlijn Hoftijzer over het huwelijk van William en Catherine

Als je het mij vraagt, is een koning zo sterk als de vrouw die aan zijn zijde staat. Zou prins William dat inzicht ook al hebben gehad toen hij vijftien jaar geleden met Catherine trouwde? Het keurige Britse onbeschreven blad van toen is nu in ieder geval het warme gezicht van de Britse monarchie. Zijn ze er als echtpaar klaar voor om straks de troon te bestijgen? Vanaf pagina 12 lees je hoe ze eigenlijk al twintig

jaar samenwerken én liefhebben.

Modedeskundige Josine Droogendijk over dessins in mode

In mijn kast hangen maar weinig streepjes, bloemetjes en ruitjes. Net als mijn interieur is ook mij kledingstijl rustig. Toen ik voor dit nummer een artikel schreef over koninklijke motiefjes, begon ik toch te twijfelen. Het was alsof de foto’s van Máxima & co mij aanmoedigden om toch eens te kiezen voor wat meer leven in de brouwerij. Wie weet ga ik deze zomer overstag.