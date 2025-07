Royale vakantiehuizen, chic in Chanel en de lusten en lasten van Eloises bekendheid

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Hoofdredacteur Anneliese Bergman over royale vakantiehuizen

Tien jaar geleden kochten we een vakantiehuis in Spanje. We vonden het heel spannend, maar hebben nooit een seconde spijt gehad. Ons leven was destijds nogal stressvol en het klinkt vreemd, maar het vakantiehuis heeft ons door die veeleisende periode geholpen. Het bood zo veel afstand en rust. Daarom genoot ik zo van de reportage over de vakantiehuizen van de royals. Want uit hun verhalen blijkt dat ze in hun zomerpaleizen hetzelfde zoeken en vinden als wij. Tijd voor zichzelf en hun dierbaren.

Het Griekse vakantiehuis van koning Willem-Alexander en koningin Maxima met uitzicht over zee

Modedeskundige Josine Droogendijk door in de wereld van Chanel

In honderd jaar tijd is de mode sterk veranderd. Wat ben ik blij dat ik naar mijn werk geen lange jurken en strakke korsetten hoef aan te trekken! Deels hebben we dat te danken aan de vooruitstrevende visie van Coco Chanel. Haar tweedjasjes en doorgestikte tassen ademen emancipatie. Voor deze Vorsten schreef ik een artikel over de koninklijke voorliefde voor Chanel.

Redacteur Karlijn Hoftijzer zet Eloise van Oranje en Charlotte Casiraghi naast elkaar

Aan de ene kant bewaken ze hun privéleven, aan de andere kant verdienen ze dankzij aandacht voor hun afkomst óók een leuke boterham. Hoe vinden ‘onze’ Eloise en Charlotte Casiraghi van Monaco, beiden ‘nicht van’, de balans in de spotlights? We zetten hun koninklijke lusten en lasten naast elkaar.