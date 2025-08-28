Stijliconen van de toekomst, interview Maria Teresa en 12,5 jaar koning Willem-Alexander

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer. Bestel de nieuwe Vorsten nu in de shop of neem een proefabonnement.

Modedeskundige Josine Droogendijk over de stijliconen van de toekomst

Als je opgroeit in een wereld vol diamanten en designerstukken, is het niet zo vreemd dat je het modevirus oploopt. Voor het artikel over tien stijliconen in de dop heb ik gezocht naar een leuke mix van jonge prinsessen, en een enkele lady en gravin. Bekende namen komen voorbij, zoals Alexia en Leonor, maar ook onbekendere jonge vrouwen als (prinses) Talita en (lady) Amelia maken wat mij betreft kans op de titel ‘stijlicoon van de toekomst’.



Stijliconen van de toekomst: prinses Maria-Olympia van Griekenland en prinses Alexia

Thomas Pernette van het Franse Point de Vue sprak voor Vorsten met groothertogin Maria Teresa

Niets wees erop dat Maria Teresa Mestre op Valentijnsdag 1981 zou trouwen met de erfgenaam van het laatste groothertogdom ter wereld. Sindsdien heeft de groothertogin van Luxemburg haar weg gevonden en zich ingezet voor verschillende, soms moeilijke zaken waar maar weinigkoninklijke echtgenotes zich aan durfden te wagen. Op 3 oktober zal ze, met de troonsafstand van haarechtgenoot, haar plaats afstaan aan haar schoondochter, erfgroothertogin Stéphanie. Is ze van plan om met pensioen te gaan? Zeker niet, vertelt ze.

Chef royalty van het Franse Point de Vue Thomas Pernette spreekt voor Vorsten Maria Teresa

Koningshuisverslaggever Rick Evers bracht 12,5 jaar koningschap van Willem-Alexander in kaart

Gek is het wel: we kunnen de koning het makkelijkst spreken in het buitenland. Zoals hier, in 2019, in New York. Dat was ontspannen, echt een-op-een. Nu zou een mooi moment zijn geweest om samen met hem terug te blikken, in de aanloop naar zijn 12½-jarig jubileum. Dat zit er helaas niet in. Maar hoe vat je dat samen, zo’n koperen koningschap? U leest het in deze Vorsten.

Rick Evers spreekt koning Willem-Alexander tijdens een reis naar New York