Prins Emanuele Filiberto, kleinzoon van de laatste regerende koning van Italië, heeft donderdagavond op de commerciële televisie de terugkeer aangekondigd van de koninklijke familie. Mediaset onderbrak daarvoor op al haar zenders de normale programmering. Eerder op de dag had Emanuele Filiberto via zijn eigen sociale mediakanalen al laten weten dat er een belangrijke mededeling op komst was.

“Goedenavond aan alle Italianen. Ik heb de plicht de terugkeer van de koninklijke familie officieel aan te kondigen. Het is tijd om terug te keren, te zorgen voor de rust, het vertrouwen en de elegantie die vandaag de dag meer dan ooit nodig zijn”, zei de prins van Venetië, zoals zijn dynastieke titel luidt.

“Geleid door een sterk plichtsbesef heeft de koninklijke familie als doel burgers te beschermen en om met hernieuwd optimisme naar de toekomst te kijken. Bedankt allemaal. De koninklijke familie komt terug,” aldus de korte boodschap. Een nadere toelichting over het hoe en wat van de terugkeer gaf Emanuele Filiberto (47) niet.

Referendum

Zijn grootvader Umberto II was na de Tweede Wereldoorlog in 1946 slechts ruim een maand koning totdat de Italianen in een niet geheel correct verlopen referendum kozen voor afschaffing van de monarchie, waarna Umberto het land moest verlaten. De koninklijke familie vestigde zich uiteindelijk in Zwitserland, waar Emanuele Filiberto in 1972 in Genève werd geboren.

Met zijn vader Vittorio Emanuele (nu 82) vocht hij jarenlang tegen het verbod voor mannelijke leden van het huis van Savoia om Italië te betreden, en uiteindelijk met succes. In 2002 maakte hij met zijn ouders zijn eerste officiële reis naar Italië. In de afgelopen jaren is de prins meer opgevallen door zijn tv-werk en rijdende Italiaanse keuken in Los Angeles dan door koninklijke representatie, al speelde hij al langer met de oprichting van een monarchistische partij.