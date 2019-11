Journalist Bernard Hammelburg heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg het lintje als blijk van erkenning voor zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse buitenlandjournalistiek. Hammelburg kreeg het ordeteken opgespeld door minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Hammelburg (72) mag zich nu Officier in de Orde van Oranje Nassau noemen. De ontvangst van de onderscheiding was het hoogtepunt van een evenement in museum Beeld en Geluid in Den Haag, dat werd georganiseerd om het gouden jubileum van de journalist te vieren.

Er waren veel voormalige bewindslieden aanwezig, zoals Jaap de Hoop Scheffer, Ben Bot, en Uri Rosenthal. Hammelburg begon zijn journalistieke carrière bij dagblad Trouw. Daarna werd hij voor verschillende media correspondent in het buitenland. Het bracht hem in alle uithoeken van de wereld en hij was ooggetuige van verschillende historische gebeurtenissen, zoals de Culturele Revolutie in China, de evacuatie van Saigon aan het einde van de Vietnamoorlog en de Iraanse Revolutie.

Toen Hammelburg besloot geen verslag meer te doen vanuit conflictgebieden presenteerde hij enige tijd het tv-programma Televizier, van de AVRO. Vervolgens vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij tot 1999 correspondent was voor verschillende media. Daarna keerde hij terug naar Nederland, waar hij televisiewerk deed voor Net 5 en een Gouden Beeld won voor zijn documentaire Het verdriet van Enschede (2001), over de vuurwerkramp in Enschede. Sinds 2002 werkt Hammelburg bij BNR Nieuwsradio.