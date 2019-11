De Britse prins Andrew heeft zijn publieke taken neergelegd nadat hij in verband is gebracht met de misbruikpraktijken van Jeffrey Epstein. Een BBC-interview waarin hij tekst en uitleg wilde geven, is hem duur komen te staan. We blikken terug op dit interview. Wat heeft Andrew nou precies (niet) gezegd en welke gevolgen heeft dit voor hem en de koninklijke familie? Ook praten we met Wim Dehandschutter, dé koningshuis-expert van België. Hoe komt het dat het koning Filip en koningin Mathilde maar niet lukt om het koningshuis weer populair te maken? We rollen ook nog een oranje loper uit voor jonge koningshuisfan Esmee (19).