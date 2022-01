Koning niet in quarantaine na coronabesmetting Hoekstra

Koning Willem-Alexander gaat niet in quarantaine ondanks dat hij maandag in contact is geweest met minister Wopke Hoekstra, die woensdag besmet bleek met het coronavirus. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd laten weten.

Hoekstra, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, was maandag in Paleis Noordeinde voor de beëdiging van het nieuwe kabinet. Volgens de GGD moet je in quarantaine als je minimaal 15 minuten in aanwezigheid bent geweest van iemand die corona blijkt te hebben of op minder dan 1,5 meter afstand was.

Een woordvoerder van de RVD zegt dat bij het gehele programma van de beëdiging 1,5 meter afstand is gehanteerd, en dat quarantaine dus niet nodig is. Of de koning zichzelf getest heeft, wil de RVD niet zeggen omdat dat tot “het privédomein” behoort.

Willem-Alexander volgt de overige politici die de afgelopen dagen in contact zijn geweest met Hoekstra. Ook zij gaan niet in isolatie.