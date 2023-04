12 nieuwe composities aangekondigd voor kroning Westminster Abbey

Buckingham Palace heeft zondag bekendgemaakt welke muziek er te horen zal zijn tijdens de kroning van koning Charles en koningin-gemalin Camilla. Voor de ceremonie op 6 mei in Westminster Abbey in Londen zijn twaalf nieuwe composities gemaakt.

Het paleis laat in de aankondiging weten dat Charles “als levenslange muziekliefhebber en voorvechter van de kunsten” persoonlijk betrokken is geweest bij de samenstelling van het muziekprogramma. Dat belooft “divers en toegankelijk” te zijn, stelt Buckingham Palace.

De composities zijn volgens het paleis gemaakt door “enkele van de meest gewaardeerde levende artiesten uit de klassieke, sacrale, film-, televisie- en muziektheaterwereld”. Onder hen enkele filmcomponisten, de bekende musicalcomponist Andrew Lloyd Webber en Sir Antonio Pappano, de muziekdirecteur van het Royal Opera House. Ook is er een Coronation Orchestra samengesteld van de musici uit acht toonaangevende orkesten wereldwijd waarvan Charles beschermheer is geweest.

Zes van de twaalf nieuwe composities zullen door het orkest worden uitgevoerd vóór de dienst, voorafgaand aan de aankomst van Charles en Camilla in de abdij. De andere muziekstukken zullen gedurende de viering te horen zijn, waaronder de King Charles III Coronation March, geschreven door filmcomponist Patrick Doyle. De bekroonde tv- en filmcomponist Debbie Wisema stelde de tweedelige compositie, Alleluia (O Clap your Hands) en Alleluia (O Sing Praises) samen, waarbij het tweede deel wordt uitgevoerd door The Ascension Choir, het eerste gospelkoor dat zingt bij een kroning.

Afgelopen vrijdag werd bekend welke artiesten er op zondag 7 mei optreden tijdens de feestelijkheden op de dag na de kroning. Daarbij geven onder anderen Take That, Katy Perry en Lionel Richie acte de présence. Ook de Italiaanse operazanger Andrea Bocelli is daarbij.