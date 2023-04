4 op de 10 Nederlanders positief over 10 jaar Willem-Alexander

Vier op de tien Nederlanders kijken overwegend positief terug op tien jaar koningschap van Willem-Alexander. Willem-Alexander verbindt Nederlanders goed met elkaar, vindt 40 procent van de ondervraagden in een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. Aan de andere kant vindt één op de zes (17 procent) dat Willem-Alexander dat juist (zeer) slecht doet.

Hoewel Nederlanders vaak positief zijn over Willem-Alexander als koning, geven mensen ook aan dat hij weleens fouten maakt. Het koningshuis is volgens 40 procent vaker in opspraak geweest onder Willem-Alexander dan onder zijn moeder Beatrix. Daartegenover staat wel dat Nederlanders het koningshuis onder Willem-Alexander minder afstandelijk vinden.

Volgens het onderzoek heeft Willem-Alexanders invulling van het koningschap niet veel invloed gehad op de voorkeur voor de monarchie. 13 procent zegt door het koningschap van Willem-Alexander meer voorstander te zijn geworden van de monarchie, 10 procent juist meer tegenstander. Anderen zijn sowieso voorstander (39 procent) of tegenstander van de monarchie (15 procent), de rest weet het niet of heeft geen mening.