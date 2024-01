40.000 mensen verwacht bij liveshow voor koningin Margrethe

Naar verwachting zijn vrijdagavond 40.000 mensen aanwezig bij de grote show die DR en TV2, de grootste tv-netten in Denemarken, organiseren voor koningin Margrethe. De aanleiding voor de show is de aanstaande abdicatie van de 83-jarige vorstin, die al 52 jaar op de Deense troon zit.

Het programma wordt vrijdag vanaf 19.30 uur live uitgezonden vanaf het plein Kongens Nytorv in Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. “We verwachten ongeveer 40.000 mensen, dus het hele gebied rond het plein wordt afgezet”, zegt Mikkel Halbye Mindegaard van de gemeente Kopenhagen.

De show is een eerbetoon aan Margrethe en bevat “grappige, ontroerende en bijzondere acts”, was eerder te lezen in de aankondiging ervan. Op oudejaarsavond maakte Margrethe haar aftreden bekend. Haar zoon, kroonprins Frederik, volgt haar op.