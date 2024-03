538 Koningsdag in Breda is uitverkocht

In nog geen drie weken tijd is 538 Koningsdag in Breda uitverkocht. Alle 40.000 kaarten zijn verkocht, meldt de radiozender dinsdag.

Onder anderen Davina Michelle, Guus Meeuwis, Marco Schuitmaker, Miss Montreal, Snelle en Tino Martin zijn van de partij op het concert ter gelegenheid van Koningsdag. Daarnaast betreden ook onder meer Chef’Special, DI-RECT, Krezip, Racoon, Son Mieux, Suzan & Freek en prins Floris van Oranje het podium

Het evenement vindt op 27 april plaats op het Chasséveld in Breda. De dresscode is oranje. De optredens worden de hele dag uitgezonden op 538.