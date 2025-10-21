80 procent Britten steunt afnemen hertogdom Andrew

80 procent van de Britten is er voorstander van dat de titel hertog officieel van prins Andrew wordt afgenomen. Dat komt naar voren uit een peiling van onderzoeksbureau YouGov, waar verschillende Britse media over schrijven. Van de bijna 6700 ondervraagden is 6 procent tegen het afnemen van de titel. De resterende 14 procent weet het niet.

De in opspraak geraakte prins maakte vorige week bekend zijn koninklijke titels niet meer te gebruiken. Toch pleiten sommigen nog voor het formeel afnemen van zijn titels, meldt onder andere de BBC. Zo pleit parlementslid Rachael Maskell voor een wetswijziging die dat mogelijk maakt. YouGov peilde ook of koning Charles of het parlement dat besluit zou moeten nemen. Van de ondervraagden zegt 55 procent dat het besluit bij Charles moet liggen, 26 procent vindt dat het parlement het moet doen. De overige 19 procent weet het niet.

De jongere broer van koning Charles ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.