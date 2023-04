804.000 kijkers voor special NOS over 10 jaar koningschap

Het programma NOS 10 jaar Willem-Alexander en de monarchie is zaterdagavond gezien door 804.000 mensen, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO). De eenmalige special van de NOS werd vanuit het Nutshuis Den Haag live uitgezonden op NPO 2.

In het programma sprak presentator Rob Trip met bekende gasten over het tienjarig jubileum van koning Willem-Alexander. Aanwezig waren onder anderen schrijfster Marcia Luyten, journalist Arendo Joustra, zangeres Izaline Calister en auteur Geert Mak. Met elkaar spraken zij onder meer over het functioneren en de toekomstbestendigheid van de monarchie.

Eerder zaterdag publiceerde de NOS de resultaten van de jaarlijkse koningshuisenquête. Daaruit bleek onder meer dat Nederlanders Willem-Alexander en koningin Máxima dit jaar beiden een lager rapportcijfer geven dan een jaar geleden. De koning krijgt een 6,5, waar dat vorig jaar nog een 6,7 was. Máxima scoort een 7,3, tegenover een 7,6 in 2022. Amalia is dit jaar voor het eerst beoordeeld. De prinses krijgt een 7 als cijfer.