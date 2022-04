89.000 reserveringen voor bezoek Koninklijke Serres van Laken

Tienduizenden mensen hebben een reservering gemaakt om de Koninklijke Serres van Laken in Brussel te bezoeken. In totaal hebben 89.000 mensen een plekje gereserveerd, vertelt een woordvoerder van het Koninklijk paleis aan het ANP.

Mensen die graag nog een bezoekje aan de Koninklijke Serres brengen, kunnen nog een openstaand tijdslot reserveren. “We verwachten zo’n 100.000 bezoekers te bereiken”, aldus de woordvoerder. “Dat is ongeveer het aantal dat voor de coronacrisis uitbrak ook werd bereikt.” Vorig jaar bezochten in totaal 81.000 mensen de Koninklijke Serres. “Door strengere coronamaatregelen konden toen maar een beperkt aantal bezoekers per tijdslot binnengelaten worden”, zegt de woordvoerder.

Bezoekers kunnen van 15 april tot en met 8 mei een kijkje nemen binnen en buiten het complex bij Brussel. De Koninklijke Serres van Laken gaan ieder jaar drie weken open voor het publiek. Mensen krijgen twintig dagen de kans om de bijzondere architectuur en plantencollectie van de Koninklijke Serres te bewonderen.

De serres werden eind 19e eeuw gebouwd in opdracht van koning Leopold II. De gebouwen worden af en toe nog gebruikt door koning Filip voor ontvangsten en recepties.