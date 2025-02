Aandacht van internationale pers voor eerste soloklus Amalia

Bij de eerste officiële klus van prinses Amalia zonder haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, is ook internationale pers aanwezig. Journalisten uit onder meer Roemenië en Duitsland zijn bij de doop van het marineschip Den Helder in Vlissingen.

De Duitse omroep ZDF is speciaal voor de prinses aanwezig. De zender maakt een documentaire over de Nederlandse koninklijke familie, die volgens de verslaggeefster heel populair is in Duitsland.

Roemeense pers is met name aanwezig vanwege het nieuwe marineschip, dat grotendeels in Roemenië is gebouwd. Dat werd daar gedaan om de lagere (loon)kosten en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.

Het Combat Support Ship (CSS) Den Helder wordt het nieuwe bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine en gaat marineschepen wereldwijd voorzien van brandstof, munitie, water, voedsel en reserveonderdelen. De Den Helder, die bijna 180 meter lang is, kan daarnaast worden ingezet bij de aanpak van drugshandel en het ondersteunen bij vluchtelingenstromen en noodhulp. Het schip wordt in de tweede helft van 2025 in gebruik genomen.