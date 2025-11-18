Aandacht voor Defensity College tijdens Fins staatsbezoek

Tijdens het aankomende Finse staatsbezoek aan Nederland volgende maand is er onder meer aandacht voor het Defensity College, de opleiding die prinses Amalia momenteel volgt. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun Finse gasten president Alexander Stubb en zijn echtgenote Suzanne Innes-Stubb krijgen op de eerste dag een toelichting op diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden van het ministerie van Defensie, blijkt uit het dinsdag vrijgegeven programma.

Het gezelschap spreekt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst met studenten en instructeurs over het Defensity College, het Dienjaar en de Nationale Weerbaarheidstraining. Ook demonstreren studenten enkele vaardigheden die ze in hun opleidingen leren. Het is niet duidelijk of prinses Amalia daar ook bij aanwezig is.

De oudste dochter van het koningspaar is later die dag in ieder geval bij het staatsbanket. Koning Willem-Alexander en de Finse president houden dan een toespraak.

Het bezoek van Stubb begint op 11 december en duurt twee dagen. Hij was eerder dit jaar ook al eens te gast bij de koning, toen hij samen met andere wereldleiders op Paleis Huis ten Bosch aanschoof bij een diner voor de NAVO-top.