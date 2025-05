Aandacht voor Oekraïne en vrije pers bij staatsbezoek Tsjechië

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Tsjechië staat onder meer in het teken van de oorlog in Oekraïne en vrije journalistiek. Het paar bezoekt op 4 en 5 juni samen met president Pavel onder meer een militaire vliegbasis en nieuwsorganisatie Radio Free Europe/Radio Liberty.

Tijdens het bezoek aan de militaire vliegbasis Kbely Airport wordt gesproken over de samenwerking tussen Nederland en Tsjechië op defensiegebied. Het paar bezichtigt defensiemateriaal dat in Tsjechië is geproduceerd en door Nederland is aangeschaft voor het Oekraïense leger.

Later wordt in de Sint Salvatorkerk een nieuwe kerkklok onthuld en gezegend. Het merendeel van de kerkklokken in Praag is tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog in beslag genomen en omgesmolten tot wapens. De Nederlandse klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts heeft een nieuwe klok gegoten waarbij Russisch wapenmateriaal is gebruikt dat is ingezet in de oorlog in Oekraïne.

Bij Radio Free Europe/Radio Liberty spreken Willem-Alexander en Máxima met medewerkers over het belang van onafhankelijke media, maar ook over desinformatie en de veiligheid van journalisten.