Aandacht voor zaak Høiby zorgt voor meer meldingen van misbruik

In aanloop naar de rechtszaak van Marius Borg Høiby ziet de grootste gezondheidsorganisatie voor vrouwen in Noorwegen een toename in het aantal vrouwen dat melding maakt van misbruik en seksueel geweld door partners. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit moet in februari voor de rechter verschijnen en wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen.

“Medewerkers van onze gezondheidscentra voor vrouwen zien een toename van het aantal vrouwen dat contact opneemt om hulp en advies te vragen na ervaringen met geweld en seksueel misbruik. Media-aandacht voor zaken als die van Høiby verlaagt de drempel om hulp te vragen. Dat vrouwen gemakkelijker om hulp vragen, is een positief effect. Openheid doorbreekt taboes”, zegt May Britt Buhaug van de gezondheidsorganisatie Sanitetskvinnene volgens The Guardian. “Hoe tragisch het ook is, het lijkt erop dat deze zaak kan bijdragen aan het doorbreken van de stilte rond huiselijk geweld en verkrachting.”

Het proces van Høiby start op 3 februari in Oslo en duurt naar verwachting zes weken. In november meldde het Noorse persbureau NTB dat 190 journalisten zich hadden aangemeld om verslag te doen van de zaak. Het gaat om 24 Noorse media en 17 uit het buitenland, waaronder Nederland.