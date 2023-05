‘Aangenaam’ weer voor koningspaar en artiesten bij 5 meiconcert

Hoewel er in de middag nog een enkele bui mogelijk is in Amsterdam, blijft het de rest van de dag droog en schijnt de zon af en toe ook nog. Dat is volgens Weeronline “goed nieuws” voor bezoekers van het 5 meiconcert op de Amstel vrijdagavond, onder wie koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Om 20.55 uur is het nog een graad of 14 in Amsterdam en “met een mooie zonsondergang op de achtergrond is het buiten heel aangenaam”, verwacht het weerbureau. Het wordt gedurende het concert wel een paar graden kouder. Zeker als de zon onder is, kan het nog vrij fris aanvoelen. “Een extra jasje meenemen is dus zeker geen slecht idee.”

Tijdens het concert zijn er optredens van onder anderen Trijntje Oosterhuis, Alain Clark en zijn vader Dane, Jenny Arean, Wibi Soerjadi en Claude. Dieuwertje Blok en Soy Kroon presenteren de avond.