Aanklacht schending contactverbod Høiby ingetrokken

Het Noorse Openbaar Ministerie heeft aangekondigd dat een van de aanklachten wegens het schenden van het contactverbod in de zaak tegen Marius Borg Høiby wordt ingetrokken. De aanklager maakte dit bekend tijdens het proces tegen Høiby, meldt het Noorse persbureau NTB.

De zoon van kroonprinses Mette-Marit wordt beschuldigd van meerdere schendingen van het contactverbod tegen de Frogner-vrouw. Høiby verklaarde dat de eerste overtreding, die plaatsvond op 7 september 2024, per ongeluk gebeurde. Het incident zou vijf dagen na het opleggen van het eerste contactverbod hebben plaatsgevonden. Op dat moment zat Høiby met een vriend in de auto. In de rechtbank legde hij uit dat het nummer van de vrouw automatisch bovenaan het scherm in de auto verscheen en dat er zonder opzet een oproep werd gedaan.

Twintig van de veertig aanklachten tegen Høiby komen voort uit de relatie die de Frogner-vrouw met hem had. De Frogner-vrouw is een term die in Noorse media wordt gebruikt voor de aanduiding van de ex-vriendin van Høiby. De vrouw zou slachtoffer zijn geworden van fysiek geweld door hem in haar appartement in de wijk Frogner in Oslo. Vanwege de bescherming van haar privacy wordt haar volledige naam in de media niet genoemd.

Maandag is de aanklager begonnen met het slotpleidooi, dat naar verwachting tot en met dinsdag duurt. Op dinsdag wordt ook de strafeis gedeeld. In februari is de rechtszaak tegen Høiby begonnen en deze duurt in totaal zes weken. Hij wordt voor meerdere strafbare feiten aangeklaagd, waaronder verkrachtingen en mishandeling.