Aanklager: Ex-vriendin leefde in angst voor geweld Høiby

Influencer Nora Haukland zou tijdens de relatie met haar ex Marius Borg Høiby in voortdurende angst hebben geleefd. Dat heeft aanklager Sturla Henriksbø gesteld in de rechtszaak tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit, melden Noorse media. Vrijdag, op de twaalfde zittingsdag, legt Haukland haar verklaring af in de rechtbank.

De aanklager zal in totaal vijftien incidenten behandelen die zich tussen 2022 en 2023 zouden hebben voorgedaan, toen Høiby en Haukland een relatie hadden. Zo zou Høiby haar onder meer in het gezicht hebben geslagen, hebben gewurgd en geschopt. Ook zou hij spullen hebben vernield, telefoons hebben kapotgemaakt en haar hebben uitgescholden. Daarnaast wordt hem verweten dat hij controle uitoefende over haar sociale contacten en werk.

Høiby ontkent de strafbare feiten en wordt dinsdag zelf gehoord door de rechtbank. Ook komen volgende week verschillende getuigen aan het woord.