Aanklager gaat Høiby niet anders behandelen in rechtszaal

De officier van justitie in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, gaat hem behandelen als ieder ander. “We willen laten zien dat Høiby niet makkelijker wegkomt omdat hij lid is van de koninklijke familie. Maar hij zal ook niet strenger worden veroordeeld omdat hij is wie hij is”, zegt Sturla Henriksbø in een interview met Aftenposten.

De zaak tegen Høiby begint op 3 februari en duurt naar verwachting zes weken. Hij wordt onder meer beschuldigd van verkrachting en mishandeling.

Henriksbø zegt een beetje medelijden met hem te hebben, maar dat heeft hij met iedereen die wordt aangeklaagd en veroordeeld in ernstige strafzaken. “Het zijn mensen, ook al hebben ze iets verkeerds gedaan. De belasting van een rechtszaak en daadwerkelijk veroordeeld worden kan zwaarder zijn dan de straf zelf.”

De aanklager heeft “hoop en geloof” dat wat er in de rechtszaal zal gebeuren goed zal gaan. “Maar ik maak me zorgen over alles wat buiten kan gebeuren”, verwijst hij naar de enorme media-aandacht voor de zaak. Bijna 200 journalisten hebben accreditatie aangevraagd. Ze komen niet alleen uit Noorwegen, maar ook uit Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, Engeland en Spanje.