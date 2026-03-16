Aanklager over Høiby: woedeproblemen en gebrek aan respect

De officier van justitie heeft maandag in Oslo tijdens het slotpleidooi tegen Marius Borg Høiby gezegd dat Høiby “een gebrek aan respect heeft” en “denkt dat de regels niet op hem van toepassing zijn”. Volgens Noorse media die bij de zaak aanwezig zijn, sprak hij ook over “woedeproblemen” van Høiby, en dat hij “als hij jaloers is, en vooral als hij onder invloed is, volledig uit de bocht kan vliegen. Hij kan zichzelf verliezen.”

De officier verwees onder meer naar de aanklachten tegen Høiby van geweld, vernieling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zei verder dat de rechtbank zal beslissen of Høiby de slaapverkrachtingen waar hij van wordt verdacht, met opzet heeft gepleegd. De bewijsstukken die tot nu toe in de rechtszaak zijn ingediend, zijn volgens de aanklager puzzelstukjes die de rechters nu als geheel moeten bekijken.

Een van die bewijsstukken zijn intieme opnames die op de mobiel van Høiby zijn gevonden van meerdere vrouwen, vaak terwijl ze sliepen of buiten bewustzijn waren. De aanklager vertelde dat Høiby vanaf de onderkant van hun lichamen heeft gefilmd. “Bijna als stiekem filmen. Als hij seksuele activiteit wil filmen, moet hij daar toestemming voor vragen, en dat heeft hij niet gedaan. Er is duidelijk ook geen sprake van impliciete toestemming.” Hij concludeerde in zijn betoog dat Høiby schuldig moet worden bevonden aan verkrachting van alle vier de vrouwen.

De officier van justitie is maandag begonnen met het slotpleidooi tegen Høiby en dit duurt naar verwachting tot en met dinsdag. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit krijgt dan ook de strafeis te horen. De rechtszaak tegen Høiby neemt in totaal zes weken in beslag. Hij wordt beschuldigd van meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachtingen en mishandeling.