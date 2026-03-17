Aanklager verwacht geen vertraging na schrappen procesdag Høiby

Het Noorse Openbaar Ministerie verwacht niet in tijdsnood te komen door het schrappen van een procesdag in de zaak tegen Marius Borg Høiby. Officier van justitie Sturla Henriksbø heeft nog een halve dag voor het slotpleidooi nodig, zegt hij desgevraagd tegen het Noorse persbureau NTB.

Eigenlijk zou de aanklager dinsdag een strafeis formuleren tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, maar de zitting gaat niet door omdat een van de rechters ziek is. Naar verwachting volgt de eis nu woensdag.

Het proces eindigt vooralsnog op donderdag. Nadat de strafeis bekend is, mogen de advocaten van Høiby het woord nemen. Ook zij verwachten niet dat het schrappen van de procesdag van dinsdag invloed heeft.

De zaak tegen Høiby is zijn zevende week ingegaan. Hij wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. De 29-jarige Høiby riskeert een gevangenisstraf tot zestien jaar.