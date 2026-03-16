Aanklagers beginnen aan slotpleidooi in rechtszaak Høiby

In Oslo is maandag de laatste week van de rechtszaak tegen Marius Borg Høiby ingegaan met het slotpleidooi van de officier van justitie, melden aanwezige Noorse media. Dinsdag gaat het slotpleidooi van de aanklager verder en wordt de strafeis bekendgemaakt.

De rechtszaak tegen Høiby begon in februari en duurt in totaal zes weken. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit wordt beschuldigd van tientallen strafbare feiten, waaronder verkrachtingen en mishandeling. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij een gevangenisstraf tot 16 jaar krijgen.

Tijdens de rechtszaak deden meerdere vermeende slachtoffers hun verhaal. Høiby heeft de meest ernstige aanklachten ontkend.